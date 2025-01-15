熊麗萍：恒指短期區間18500點至19500點，下級目標看20000點關

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國上月PPI數據較預期低，隔晚美股個別發展，而CPI數據將於今晚（15日）出爐，息口以至股市後市如何走？港股終止六連跌，昨日（14日）高開27點報18901點，已是全日低位，其後升幅擴大，曾反彈最多逾400點，之後升幅收窄，最終收報19219點，升345點，重返19000點大關，成交1576億元，是次屬技術性反彈？弱勢有否改變？近日頻斥資回購的滙控(00005)上日收升近1％，報75.95元。若市場料美國減息空間有限，變相有利銀行股？滙控仍是行內首選？現價再買入作收息用途仍吸引？

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