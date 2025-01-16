林家亨：若美國經濟數據續放緩，不排除聯儲局提前至5月份減息

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

港股繼續窄幅上落，恒指上日低開後曾升近100點，但10天線（19346）前有阻力，於19300水平附近好淡爭持，收報19286點，升66點，全日高低波幅只有170點，目前港股仍處於一頂低過一頂的下降通道之內，再度跌穿萬九關、向下繼續尋底機會大？紫金礦業(02899)及其在新疆的三家子公司被美國列入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單，去年8月份時，美國都曾制裁過紫金的子公司，今次連帶制裁紫金，對紫金業務上實際影響有多大？紫金上日跌近6％，不過資金淨買入近2.6億，回調反為買入機會？同時美商務部亦出台最終規則，落實對中國聯網車實施禁令，對內地車企實際影響有多大？

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