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溫鋼城：恒指今年區間18000－25000點，短期日本議息結果或成黑天鵝

17/01/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　內地官媒指人行春節前或者會降準，為市場注入更多資金，恒指可否延續升勢？網易(09999)早於去年12月推出新遊戲，截至周二（12日）在Steam上的遊戲收入排名彪炳，目前股價已連升九日，向上仍有水位嗎？國際油價近期做好，美國原油庫存減少，加上美國對俄羅斯實施新制裁，導致原油供應減少，提振油價向上？三桶油可重新留意？李寧(02331)重獲中國奧委會官方體育服裝合作項目，股價上日升逾1％，惟早前有大行推算李寧今年銷售增長持續疲弱，公司前景如何判斷？

 

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