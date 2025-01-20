郭思治：未見動力指標配合，料大市反彈力度有限

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

內地去年經濟增長成功「保5」，三頭馬車數據方面，去年12月社會零售銷售及規模以上工業增加值，按年分別增長3.7％及6.2％，均勝預期，反映內地去年推出的刺激經濟措施開始見效？全年固定資產投資繼續受內房拖累，當中房地產開發投資係有記錄以來最差，加上有國企背景的萬科(02202)，總裁祝九勝據報被公安機構帶走，內房流動性壓力再惹關注？

內地經濟數據勝預期，港股上周五（17日）止跌回升，最多升117點，高見19640點，但受制於20及100天線，最終收升61點，連升四日，全周累升519點。美國候任總統特朗普周一（20日）將上任，加上農曆新年假期臨近，大市短期悶局難破？繼微信和淘寶後，京東(09618)亦推「送禮」功能，股價升近半成，上望空間有幾大？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情