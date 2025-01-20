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郭思治：未見動力指標配合，料大市反彈力度有限

20/01/2025

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　內地去年經濟增長成功「保5」，三頭馬車數據方面，去年12月社會零售銷售及規模以上工業增加值，按年分別增長3.7％及6.2％，均勝預期，反映內地去年推出的刺激經濟措施開始見效？全年固定資產投資繼續受內房拖累，當中房地產開發投資係有記錄以來最差，加上有國企背景的萬科(02202)，總裁祝九勝據報被公安機構帶走，內房流動性壓力再惹關注？

 

　　內地經濟數據勝預期，港股上周五（17日）止跌回升，最多升117點，高見19640點，但受制於20及100天線，最終收升61點，連升四日，全周累升519點。美國候任總統特朗普周一（20日）將上任，加上農曆新年假期臨近，大市短期悶局難破？繼微信和淘寶後，京東(09618)亦推「送禮」功能，股價升近半成，上望空間有幾大？

 

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