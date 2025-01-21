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黃瑋傑：特朗普上任後料金融市場波動大，恒指阻力位先看20200點

21/01/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　美國總統正式易主，特朗普成為第47任美國總統，他上任後立即簽署了一系列行政命令，對股市、匯市，甚至商品價格方面有何影響？港股上日（20日）造好，高開220點報19804點後，升幅持續擴大，最高曾見20093點，，惟最後兩萬關得而復乏，收市報19925點，升341點，連升5日，大市形態有否改善？面對各種不確定性，投資者仍要持審慎態度為主？滙控(00005)再創新高，收市升近1％，報78.35元，據目前利率期貨顯示，市場普遍預料美國今個月並不減息，上半年減息次數有限？有利滙控等銀行股？

 

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