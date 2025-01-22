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熊麗萍：特朗普對華加徵關稅為預期之內，料恒指短期19600點有支持

22/01/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國總統特朗普正式上任首日指，考慮最快2月對加拿大及墨西哥徵收25%關稅，隨後一日又指，正在討論從下月起對中國進口商品徵收10％的關稅，中美短暫蜜月期已告一段落？關稅一事還有轉圜餘地嗎？上日市場憧憬中美關係有修復可能，港股曾高見20205點，創逾一個月新高，最終收報20106點，升180點，是自今年以來首次收市站穩兩萬關。惟現水平已見阻力？ 

 

　　碧桂園(02007)停牌9個月後上日終於復牌，董事會指公司將能夠在截至今年底止12個月內，有足夠的營運資金應付日常業務運作，復牌後高開後升幅曾擴大逾三成，反映負面消息已消化？

 

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