林家亨：恒指留意保歷加通道中軸線（約19630點），現建議先食胡待長假後再部署

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股六連升後回吐，上日（22日）低開後走勢反覆，曾低見19733點，最終收市報19778點，跌327點，成交額327億元。美國新任總統有意向中國進口貨品加徵10％關稅，A股及港股前景仍有好大不確定性？

中國神華(01088)近日消息多，除了向母公司國家能源集團以8.5億元人民幣收購煤電資產，而且該公司亦指2025至2027年的派息比率不低於65％，此舉獲大摩及大和讚好，消息可否成股價的催化劑？

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