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溫鋼城：內地政策消息驚喜有限，惟對港股仍樂觀

24/01/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　中央金融辦等六部門聯合上日（23日）印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，證監會主席吳清會上提到，未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10％。港股上日高開後，升幅曾擴至逾260點，惟重上兩萬關後沽壓湧現，午後由升轉跌，最終收市跌78點，報19700點。政策消息基本反映，加上長假期前資金入市意欲低，大市難擺脫悶局？另外，外圍亦要關注日本央行議息結果？特朗普放話要求美聯儲減息，對港股今日氣氛影響有幾大？日本央行預計今日宣布加息，市場會否擔心去年8月亞太股災重演？

 

　　花旗早前測算，保險等四類機構每提高A股配置比例1個百分點，A股則有望增加4320億的買入資金，惟政策對券商股成效需時反映？大型國營保險公司自2025年起每年新增保費的30％用於投資A股，相關政策對險企或是「雙面刃」？加大投資同時亦要顧及自身風險？一旦股市表現波動不排除拖累業績表現？

 

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