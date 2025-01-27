郭思治：港股長假前成交或淡靜，恒指料期結日可收於兩萬點樓上

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

市場憧憬中美關係有所緩和，港股上周五（24日）反彈，高開142點後，升幅持續擴大，一度高見20144點，收市仍升365點，報20066點，成交額1598億元，而全周升482點，站穩兩萬關。本周將迎來農曆新年長假，料港股及A股交投淡靜？不少股份升至高位，可以沽定貨過肥年？而中證監近日表示，將加快ETF審批通道，最快5天內完成，對A股市況刺激作用有多大？

手機設備股造好，內媒報道，自國家於上周一（20日）購新補貼政策落地後，不少品牌的手機銷量較平時有3至5倍增長，相關板塊還有多少炒作空間？另外亦會分析國壽(02628)、山東黃金(01787)兩隻盈喜股。

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