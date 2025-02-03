陳政深：關稅戰對出入口相關行業影響較大，恒指上方阻力20500點

嘉賓：艾德金融聯席董事 陳政深

美國上周消息多籮籮，聯儲局一如市場預期維持息口不變，主席鮑威爾會後指，聯儲局不急於調整政策立場，最新公布的去年12月PCE通脹數據亦符合預期，美國上半年仍有減息可能性？另外，特朗普亦正式簽署落實向加墨以及中國徵收貨品關稅，有甚麼股份、行業會成重災區？

港股上周二（28日）只有半日市，高開139點後，走勢反覆，最終收報20225點，升27點，全月升165點，成交額516億元。恒指在龍年升逾28％，在新一年可否蛇來運轉？有甚麼板塊、股份蛇年要多關注？

小米(01810)上周二受追捧，再創新高，半日收升3％，報38.3元，而同系的金山軟件(03888)亦收升近6%，股份要食胡？

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