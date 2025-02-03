  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

陳政深：關稅戰對出入口相關行業影響較大，恒指上方阻力20500點

03/02/2025

嘉賓：艾德金融聯席董事 陳政深

 

　　美國上周消息多籮籮，聯儲局一如市場預期維持息口不變，主席鮑威爾會後指，聯儲局不急於調整政策立場，最新公布的去年12月PCE通脹數據亦符合預期，美國上半年仍有減息可能性？另外，特朗普亦正式簽署落實向加墨以及中國徵收貨品關稅，有甚麼股份、行業會成重災區？

 

　　港股上周二（28日）只有半日市，高開139點後，走勢反覆，最終收報20225點，升27點，全月升165點，成交額516億元。恒指在龍年升逾28％，在新一年可否蛇來運轉？有甚麼板塊、股份蛇年要多關注？

 

　　小米(01810)上周二受追捧，再創新高，半日收升3％，報38.3元，而同系的金山軟件(03888)亦收升近6%，股份要食胡？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 ─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他阿里巴巴相關新聞：
阿里 | 推新AI模型聲稱超越DeepSeek，股價逆市飆逾半成仍有上升空間？
《中概異動》阿里曾升逾5%突破100天線，現報92.7元
《窩輪豪情－梁業豪》指數牛證暫為主要投機工具
【特朗普新政】丘應樺：港商界已作準備，冀藉電商拓展減關稅影響
【ＡＩ】DeepSeek登陸騰訊雲

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01821

ESR

12.000

異動股

06681

腦動極光－Ｂ

5.180

異動股

01919

中遠海控

11.320

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01821 ESR
  • 12.000
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 5.180
  • 01919 中遠海控
  • 11.320
  • 00981 中芯國際
  • 41.900
  • 00175 吉利汽車
  • 14.780
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.300
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.080
  • 目標︰--
  • 00874 白雲山
  • 17.800
  • 目標︰--
  • 02727 上海電氣
  • 2.670
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.000
  • 03896 金山雲
  • 7.820
  • 00700 騰訊控股
  • 404.200
  • 09880 優必選
  • 74.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.690
報章貼士
  • 00564 鄭煤機
  • 10.240
  • 目標︰--
  • 00999 小菜園
  • 9.260
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 15.420
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/02/2025 16:12  恒指紅盤僅跌7點收20217跑贏亞股，中芯炒「小作文」升一成

03/02/2025 13:56  《異動股》關稅戰開打避險急升溫，以太幣曾暴瀉三成半ETF重挫

03/02/2025 12:17  【美國議息】滙豐維持最優惠利率5.25厘不變

03/02/2025 12:04  《本港樓市》新世界：今年推4盤涉2100伙，北角皇都周內開價

03/02/2025 11:01  隱瞞「賣殼」欺詐罪成，詹培忠判囚34個月，詹劍崙囚37個月

28/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

03/02/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】大摩升小米目標近三成，滙證升萬科評級至「持有」

03/02/2025 16:45  《財資快訊》美電軟報７﹒７９４０，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 大摩:內地低成本大模型提高AI應用，利好騰訊阿里百度新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

啟德體育園明天足球賽測試，4.4萬公僕參與涉逾400萬車馬費新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5%新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

衰退風險消失，聯儲局可能暫停減息很久
人氣文章

Member Zone

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025︱大埔林村香港許願節初一開幕，拋寶牒、新春花車及表演、初一至初七限定許願夜市
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀五星酒店豪裝美景酒吧！特色油脂浸泡、枝豆玉露茶Cocktail配和牛漢堡，維港美景映襯微醮晚上
人氣文章

Watch & Jewelry

把鑽飾融入生活哲學！林夏薇自家鑽石品牌Flourishan，$5,000元內入手視后同款鑽石頸鏈！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

新春情趣：性愛禁忌要小心？性算在握，才是新年好開始
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大寒到立春養生秘訣：先藏後升！推薦洋葱蓮子杞子雞湯，補腎養肝健脾胃
人氣文章
暖包放錯位保暖效果大打折扣！暖包保暖效果最大化：六大最佳貼放位置及使用貼士
人氣文章
鹹柑桔食用價值：化痰止咳、促進消化，中醫教你自家醃製，推介清熱解毒潤喉飲品
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2025 17:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2025 17:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/02/2025
AI | 大摩:內地低成本大模型提高AI應用，利好騰訊阿里百度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處