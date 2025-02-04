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黃瑋傑：恒指短期重大阻力位為21000點，突破需有利好消息配合

04/02/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　美國政府早前指要對多國加徵關稅，惟上日（3日）特朗普決定對墨西哥徵收關稅生效日期押後一個月，又指對華關稅額度非早前的10％，關稅措施「一時一樣」，部署上要留一手？

 

　　上日為港股蛇年首個交易日，恒指紅盤低開後曾急跌460點，低見19764點，回試近50天線（19720點）後跌幅逐步收窄，收市僅微跌7點，報20217點，恒指雖站穩兩萬關樓上，惟上方仍然阻力重重？

 

　　有本地媒體報指，中芯(00981)成功克服5納米製程核心技術，中芯上日升逾一成，是全日表現最好藍籌。惟相關消息來源真確性成疑，投資者不應跟車太貼？

 

　　現貨黃金上周再創歷史新高後，於2800美元附近徘徊，金價年內上3000美元難度不大？金礦股抑或金價相關ETF值博率會較高？

 

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