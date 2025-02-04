黃瑋傑：恒指短期重大阻力位為21000點，突破需有利好消息配合

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

美國政府早前指要對多國加徵關稅，惟上日（3日）特朗普決定對墨西哥徵收關稅生效日期押後一個月，又指對華關稅額度非早前的10％，關稅措施「一時一樣」，部署上要留一手？

上日為港股蛇年首個交易日，恒指紅盤低開後曾急跌460點，低見19764點，回試近50天線（19720點）後跌幅逐步收窄，收市僅微跌7點，報20217點，恒指雖站穩兩萬關樓上，惟上方仍然阻力重重？

有本地媒體報指，中芯(00981)成功克服5納米製程核心技術，中芯上日升逾一成，是全日表現最好藍籌。惟相關消息來源真確性成疑，投資者不應跟車太貼？

現貨黃金上周再創歷史新高後，於2800美元附近徘徊，金價年內上3000美元難度不大？金礦股抑或金價相關ETF值博率會較高？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】





─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他中芯國際相關新聞：

中芯 | 傳晶片技術出現突破，股價連日飆升創新高可以點部署？

【ＡＩ】景順:中美人工智能發展差距縮小，相對美股偏好中國股票

《中資異動》華虹升逾一成突破10天線，現報25.25元

《異動股》中芯再飆7%創上市新高，晶片及電子設備類股份有鑊氣

其他汽車股相關新聞：

新能源車 | 1月銷售對辦兼憧憬中美關係或有轉機，新能源車股急升可以點揀？

大行報告 | 滙控、小米、電訊股、車股及濠賭股最新評級／目標價

港股 | 關稅戰 | 特朗普風格多變 中美關係必然反覆宜逢跌儲貨

《異動股》吉利汽車升７％，上月銷量按年升２５％創單月銷量新高

《外資精點》大摩升小米目標價近三成，新款ＥＶ成今年正面催化劑

《中概異動》理想汽車反彈半成，１月交車量下跌股價昨最多挫８％





【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇