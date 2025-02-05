  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

熊麗萍：中美關稅戰政策勿跟太貼，恒指短期區間20000點至21300點

05/02/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（4日）造好，高開271點後，升幅一度擴大至最多668點，高見20885點，最終收市仍續升，收升572點，報20789點。中國商務部對美國加徵關稅一舉宣布作出反擊，指將於下周一（10日）對美國部分商品徵10％至15％關稅，中美貿易戰升溫，對港股影響有多大？

 

　　商務部、海關總署更將對稀冑金屬產品實施出口管制，洛陽鉬業(03993)、中國稀土(00769)炒上，分別收升近6％及12％，相關股份可留意？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他聯想相關新聞：
AI | 國產AI大模型崛起，聯想獲花旗唱好，股價連日飆升可以點部署？
大行報告 | 中信証券看阿里$132，滙證點評內需股
《異動股》聯想集團升4%，將發布首個國產AI大模型一體機方案
《異動股》中芯回吐３％，金山雲插一成，北水今日開閘
北水復市恒指吐逾200點，特朗普稱不急於與中國通話

其他關税戰敏感股相關新聞：
中美 | 關稅戰未見轉機，大摩籲避開28隻高危股，哪些股份仍可吼？
《外資精點》大摩刊更正剔除阿里為關稅風險股，對美出口不足５％
【大國博弈】貿發局估算香港產品面臨逾４億美元額外關稅
【大國博弈】美國海關及邊境保衛局：對華加徵一成關稅適用於香港
《外資精點》摩通：創科能應對關稅等挑戰，目標價１３５元籲增持
《外資精點》大摩：２９隻內地股票存重大關稅風險，重申謹慎看法

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02328

中國財險

13.100

異動股

02688

新奧能源

51.100

異動股

01810

小米集團－Ｗ

39.650

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,625.32
    +69.28 (+0.155%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,034.48
    -3.40 (-0.056%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,592.47
    -61.55 (-0.313%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌43.374
變動率︰-1.937%
較港股︰-0.40%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌38.078
變動率︰-2.004%
較港股︰-1.10%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌53.098
變動率︰-2.205%
較港股︰+0.18%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌305.406
變動率︰-2.438%
較港股︰-0.13%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌99.480
變動率︰-2.804%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌39.970
變動率︰-2.891%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌110.320
變動率︰-3.270%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌89.085
變動率︰-4.086%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升123.120
變動率︰+5.105%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌64.700
變動率︰-7.240%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌191.470
變動率︰-7.819%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌109.021
變動率︰-8.769%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/02/2025 11:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/02/2025 11:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02328 中國財險
  • 13.100
  • 02688 新奧能源
  • 51.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.650
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 15.100
  • 01997 九龍倉置業
  • 18.820
股份推介
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.900
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 10.940
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 29.900
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.078
  • 目標︰--
  • 00874 白雲山
  • 17.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.550
  • 00700 騰訊控股
  • 417.800
  • 09880 優必選
  • 75.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.650
  • 00005 滙豐控股
  • 80.200
報章貼士
  • 03600 現代牙科
  • 4.260
  • 目標︰--
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 3.080
  • 目標︰$4.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.940
  • 目標︰$8.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2025 17:05  《盤後部署》中美陰晴不定恒指料逾千點波幅內震盪，丘鈦吼位上車

05/02/2025 17:27  【大國博弈】中國據報考慮對蘋果應用商店收費等進行調查

05/02/2025 17:00  香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收包裹對跨境電商打擊重大

05/02/2025 19:09  【大國博弈】澳門暫停平郵往美國小郵包及包裹服務

05/02/2025 19:30  【大國博弈】廠商會:對美國向港貨品加徵關稅感遺憾，料影響可控

05/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５３億元，買工行沽盈富基金

05/02/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗升國泰目標惟降評級至中性，滙證點評消費板塊

05/02/2025 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒７８８９，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收包裹對跨境電商打擊重大新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 小額包裹免稅取消，美國停收中港包裹，車企打促銷戰新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中美 | 關稅戰未見轉機，大摩籲避開28隻高危股，哪些股份仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

環保回收盆菜兜︰轉送狗場及貓舍重用，指定餐廳、回收日期及地點詳情
人氣文章

小薯茶水間

緬甸詐騙園區 ｜21及23歲港女酒吧被邀請到泰國「免費旅遊」後失聯！家屬交贖金後放人！警拘32歲女子涉誘騙
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜警方兩星期共接獲42宗！港男Facebook被「美軍獸醫」女友騙走460萬港元！
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

新版《The Day of the Jackal》：向舊作致敬，優雅深沉氣息媲美經典電影
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

婦產科專科醫生分享！過度同情癌症患者未必好？行動支持比言語更重要！少吃2類食物減患癌風險
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

催婚的父母究竟想甚麼？養兒防老、為了填滿人生清單？「忠於自己」永遠是最後答案！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立春養生 │天氣變化受風邪易病，中醫推介6大養生法、4種食材與1款時令湯水助你強身！
人氣文章
親友自殺離世 遺屬如何自處？遺屬自殺危機比一般人高6成至3倍！身邊親友應該做甚麼 陪他們走出人生最低谷？
人氣文章
疑似中風 │ 驚傳75歲劉松仁中風，靠拐杖行路，網上分享近照報平安並宣布新動向 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 00:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/02/2025
專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收包裹對跨境電商打擊重大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國關稅鎖國，中國智能開源

05/02/2025 16:23

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處