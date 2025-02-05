熊麗萍：中美關稅戰政策勿跟太貼，恒指短期區間20000點至21300點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上日（4日）造好，高開271點後，升幅一度擴大至最多668點，高見20885點，最終收市仍續升，收升572點，報20789點。中國商務部對美國加徵關稅一舉宣布作出反擊，指將於下周一（10日）對美國部分商品徵10％至15％關稅，中美貿易戰升溫，對港股影響有多大？

商務部、海關總署更將對稀冑金屬產品實施出口管制，洛陽鉬業(03993)、中國稀土(00769)炒上，分別收升近6％及12％，相關股份可留意？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他聯想相關新聞：

AI | 國產AI大模型崛起，聯想獲花旗唱好，股價連日飆升可以點部署？

大行報告 | 中信証券看阿里$132，滙證點評內需股

《異動股》聯想集團升4%，將發布首個國產AI大模型一體機方案

《異動股》中芯回吐３％，金山雲插一成，北水今日開閘

北水復市恒指吐逾200點，特朗普稱不急於與中國通話





其他關税戰敏感股相關新聞：

中美 | 關稅戰未見轉機，大摩籲避開28隻高危股，哪些股份仍可吼？

《外資精點》大摩刊更正剔除阿里為關稅風險股，對美出口不足５％

【大國博弈】貿發局估算香港產品面臨逾４億美元額外關稅

【大國博弈】美國海關及邊境保衛局：對華加徵一成關稅適用於香港

《外資精點》摩通：創科能應對關稅等挑戰，目標價１３５元籲增持

《外資精點》大摩：２９隻內地股票存重大關稅風險，重申謹慎看法





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好