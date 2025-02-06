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林家亨：美國郵政恢復服務中港包裹，料向送件人徵關稅機會極大

06/02/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　港股高開低走，一度跌逾370點，低見20417點，但低位有買盤支持，收市跌幅收窄至不足200點。A股復市，北水回歸下，成交超過1900億。恒指上日（5日）回調屬合理水平？

 

　　美國郵政上日起暫停接收來自中國內地和香港包裹，三大中資航空股應聲下挫，國泰(00293)亦挫逾3％，當晚又宣布恢復服務中港包裹，國泰貨運量受惠於跨國電商，對其股價的負面影響是否已反映？

 

　　內媒報道，小鵬汽車(09868)管理層指，今年有信心實現交付量按年翻一番，另外小鵬亦推出行業唯一「五年0利息0首付」購車政策，最高貼息金額57000元人民幣，加入價格戰推銷量，今年交付量翻倍做到嗎？

 

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