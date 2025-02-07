溫鋼城：恒指短期區間20400點至21300點，百勝中國目標先看400元

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

A股回勇，港股周四（6日）反覆向上，更以全日高位收市，收報20891點，升294點，成交1784億元。恒指仲有幾大上望空間？

百勝中國(09987)去年第四季股東應佔盈利1.15億美元，按年增長逾18%，期內收入升4％，為第四季歷史新高，業績有驚喜？

比亞迪孖寶齊急飆，有傳比亞迪(01211)將召開智能化戰略發布會，指盼以「天神之眼」系統，以提升駕駛者的智駕享受，比亞迪A股曾一度升停，而H股則收升逾11％，比亞迪電子(00285)則升近20％，消息仲帶動其他車股造好，有貨要食胡？

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