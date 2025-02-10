陳政深：恒指若企穩21500點之上，或可上望23000點

嘉賓：艾德金融執行董事 陳政深

美國1月份非農業職位增長放慢至14.3萬個、低過預期，失業率跌至4％。另外，密歇根大學2月消費者信心指數降至67.8，期內消費者料未來一年物價升至4.3％，同時特朗普擬向多國徵稅，美通脹升溫風險增？港股上周五（7日）重上二萬一，恒指高見21213點，收市報21133點，升約240點，再創去年10月10日後近四個月高位，大市成交超過2400億元，為近兩個月以來最多，在動力指標配合下，大市有條件繼續向上突破、挑戰10月高位（23241點）嗎？

滙豐研究報告指，DeepSeek的成功，將成為內地股市重估催化劑，可吸引外資重新流入中港股市嗎？帶動科技股估值重估？美圖(01357)發盈喜，預期去年經調整淨利潤按年升約52％至60％，對股價可有進一步支持？

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