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黃瑋傑：港股部署上見步行步，金價有機會上試3000美元水平

11/02/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股周一（10日）仍顯著造好，高開後持續向上，最終收報21521點，升388點，成交2424億元，有大行料恒指短期可上23000點，機會大嗎？不少股份都創過52周高位，當中包括小米(01810)、比亞迪電子(00285)及滙控(00005)，相關股份可順勢跟進？美國總統特朗普向鋼、鋁徵關稅，又會如何影響港股走勢？

 

　　科指升逾2％，當中阿里巴巴(09988)雖否認投資DeepSeek，仍無阻股價強勢，收升逾5％，呢隻股已一洗頹風？而其他科網股又可以追落後？

 

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