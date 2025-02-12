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阿里巴巴有利好消息支持跑贏大市，最進取可上試130元

12/02/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股炒作比亞迪(01211)智駕大計以及AI應用，上日（11日）高開逾百點，但升至去年10月初以來高位後倒跌，收市跌125點，報21396點，今輪主要靠DeekSeek概念炒上，惟目前恒指9天RSI已出現超買，抖下氣都正常？

 

　　外媒指蘋果最近開始與阿里巴巴(09988)合作，在中國推出AI功能，亦已提交給中國的網絡監管機構審批，蘋果隔晚升逾2％，阿里美股由跌轉升，較港股收市價高5％。阿里與蘋果合作，股價短期有空間再上？合作對提振iPhone在中國銷售幫助有多大？京東(09618)據報旗下「京東外賣」上線，進軍外賣業務遲到好過無到？

 

　　中芯(00981)去年第四季盈利近1.08億美元，按年跌逾38％，按季跌近28％，收入按年升逾31%，按季升1.7%，整體毛利率按年升6.2個百分點 至22.6％，業績可令市場滿意？

 

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