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林家亨：港股現呈超買兼有雙頂阻力，DeepSeek熱潮料炒作有限

13/02/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

美國1月消費物價指數(CPI)按月升0.5％，按年升3％，預期及前值均為漲2.9％。期內，核心CPI按月升0.4％，按年升3.3％，均高高預期，通脹惡化只是短期因素影響嗎？聯儲局減息遙遙無期？特朗普與普京通話90分鐘，同意就結束俄烏戰爭談判，俄烏有望停戰，對股市、油價有何影響？

 

外電引述消息指，百度(09888)將於下半年推出新一代人工智能大模型「文心一言5.0」，是經大幅提升多模態能力的基礎模型，能處理和融合文字、相片、影片、聲音資料，消息又指，百度部署正推進「蘿蔔快跑」無人駕駛出租車國際化業務，香港將成第一個試點，百度上日（12日）股價收市倒升，有機會進一步追落後嗎？

 

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