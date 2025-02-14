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曾永堅：AI潮帶動資金回流港股趨勢未完，料恒指反覆向上，21000點有支持

14/02/2025

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　美國1月反映上游成本的最終需求生產物價指數(PPI)及核心PPI，出乎意料升幅加快，兩者增速都創近兩年新高。基本上可預計聯儲局在9月前難減息？據報美國總統特朗普周四（13日）宣布，決定徵收「對等關稅」雖不會立即生效，但一旦落實具體措施，對股市影響有多大？

 

　　港股上日一度飆升逾600點，曾突破22500點水平，其後由升轉跌，最終倒跌43點收場，成交逼近3800億元。大市後市仍樂觀嗎？

 

　　華虹半導體(01347)去年第四季轉虧，蝕2520萬美元，收入按年升18%，全年計按年少賺逾79％，市場會收貨嗎？阿里巴巴(09988)上最多升逾9％，主席蔡崇信確認，阿里與蘋果在AI方面有合作，惟阿里其後升幅明顯收窄，反映股價開始見頂？

 

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