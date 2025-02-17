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伍禮賢：恒指AI潮中長期炒作未完，料本周先高後整固

17/02/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　港股連升第五個星期，在科技股領軍下，恒指上周愈升愈有，並且以全日最高位收市，報22620點，彈逾800點，再創四個月新高，升市有動力指標配合，成交逾3600億元。全周累計，升幅有1487點或7％。今輪升浪未完？

 

　　據《路透》消息指，中央周一（17日）或將召開座談會，會上國家主席習近平將罕見地會見商界領袖，包括阿里巴巴(09988)創辦人馬雲、騰訊(00700)創始人馬化騰、小米(01810)董事長雷軍及華為高管等對科企利好作用有多大？騰訊旗下微信據報接入DeepSeek，正處於灰度測試階段，另外多個產品亦正在探索接入DeepSeek，對騰訊股價和業務上有多大幫助？

 

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