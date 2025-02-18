黃瑋傑：料恒指可上試10月高位（23241點），下方22300點有初步支持

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

國家主席習近平上日（17日）出席民營企業座談會並發表重要講話，他強調，民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民企和民營企業家大顯身手正當其時。如何解讀此番說話？港股上日最多升逾350點，但逼近23000點有阻力，其後走勢好淡爭持，收市微跌4點，報22616點，成交進一步增加至4000億元。若恒指未能破前頂（23241點），短線回調首個支持位可留意甚麼水平？

京信通信(02342)引入立訊精密董事長之子及英特爾投資，涉3.7億元，可成股價重大催化劑？另外，中聯通(00762)上日升近8％，據報騰訊(00700)旗下微信測試接入DeepSeek模型，而中聯通早前已與騰訊成立合營公司雲宙時代，聯手發展算力精品網核心技術，中聯通有多大程度受惠於騰訊AI發展？早前市場留意中資電訊股增加6G投資，或令資本開支增加，若加大發展AI為大勢所趨，會進一步對資本開支造成負擔嗎？

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