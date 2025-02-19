熊麗萍：港股仍處上升趨勢惟短期料有整固，恒指支持位看22600點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周二（18日）反覆向上，升幅曾擴大逾500點，高見23141點，惟尾市升幅收窄，最終報22976點，升360點，成交額達3386億，兩萬三關得而復失，加上大市已累積一定升幅，料23000點阻力大？

百度(09888)公布了去年第四季業績，經調整淨利潤按年下跌逾13％至67.09億元人民幣，但仍好過市場預期，業績如何拆解？科網股升勢持續，當中阿里巴巴(09988)升逾3％，而其亦於後天（20日）公布業績，績後會有回調嗎？

另外，滙控(00005)即將公布業績，績前股價創52周高，收市升近2％，報87.2元，市場料派息將增，可以博業績嗎？

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