港股已連升多周 RSI已呈超買，對下周走勢看法相對保守

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周四（20日）低開後，跌幅一度擴大至逾約500點，其後跌幅收窄，收報22576點，跌367點。大型科網股業績會如何影響大市表現？

阿里巴巴(09988)截至去年12月底止第三財季，收入逾2801億元人民幣、按年升8％，經調整純利逾510億元，按年增6％，純利按年增2.4倍，均高過市場預期。績後美股ADR升逾8％，港股股價可更上一層樓？當中雲業務收入按年增長13%，變現能力值得憧憬？另外，亦會分析網易(09999)、嗶哩嗶哩(09626)去年第四季業績。

美團(03690)早前因「二選一」壟斷行為被市監局要求進行全面整改，按當局要求整改期應在上年10月結束。但消息指，當局發現美團仍試圖阻止餐廳在其他平台上提供外賣配送服務，導致整改期被延長，或令美團股價雪上加霜？

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