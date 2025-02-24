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伍禮賢：港股短期料會有回落，留意10天線，業績期對大市影響有限

24/02/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　港股上周五（21日）迎來大升日，早上高開513點已突破兩萬三關，其後愈升愈有，最終以全日最高位收市，報23477點，升900點，收復兩萬三關之餘，更創近3年高位，總結上周則升857點，連升6個星期，恒指還可以「牛」多久？短期會否有回調壓力？阿里巴巴(09988)收市升14％，報138.5元，亦創3年多高位，有貨趁機食胡？

 

　　渣打(02888)公布了業績，去年稅前盈利多賺18％至約60億美元，並派發末期息28美仙，全年則共派37美仙，按年增18%，亦提到將斥15億美元回購。股份績後升4％，收報116元，業績交到差？

 

　　另外，經營蜜雪冰城的蜜雪集團(02097)於上周五起至周三(26日)進行招股，以招股價202.5元，一手入場費20454元，集資逾34億元，這個IPO抽得過？

 

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