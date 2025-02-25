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黃瑋傑：恒指兩級支持位留意22800點、22400點，上方24000點料有阻力

25/02/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　港股周一（24日）表現反覆。早段跌幅擴大至256點，低見23221點，之後一度回升約200點，高見23688點，再創三年高，隨後再度向下，最終收市跌136點，報23341點，大市成交仍有3560億元。大市回調至甚麼水平吸納，值博率會較大？全國兩會下周開幕，資金轉炒政策受惠股？

 

　　白宮上周五（21日）發布史上最嚴的「美國優先」投資政策備忘錄，內容包括限制美國養老基金及捐贈型基金投資中國高科技行業，瑞銀估計，「美國優先投資政策」或會導致投資者短期減持中資AI概念美股及港股，以規避風險。金龍指數大跌超過5％，中資AI概念遭遇大調整，股民應該急流勇退，定係趁機吸納？

 

　　阿里巴巴(09988)計劃未來三年，將投入至少3800億元人民幣，用於建設雲計算和AI的基礎設施，未來AI發展前景可看好？隔晚美股ADS跌逾一成，港股若跟隨大幅回調，可趁低吸？

 

　　據報美國總統特朗普警告製藥商應盡快將海外生產線轉移到美國，否則就會面臨關稅。藥明生物(02269)及藥明康德(02359)成表現最差兩隻藍籌，兩間公司的營收仍高度依賴美國市場，一旦關稅落實，對藥明系影響有多大？

 

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