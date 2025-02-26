熊麗萍：恒指22700點至22800點關鍵，大市仍由科技板塊主導

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周二（25日）續向下，早上低開逾600點，已是全日低位，其後跌幅收窄，最終收市跌逾300點，報23034點。上日跌幅屬健康調整？短期內有甚麼因素要留意？

大行看好即將出業績的港交所(00388)，最樂觀更將目標價看至561元，此目標價短期有可能做到嗎？

晶片股再炒起，有傳美國總統特朗普正在制定更嚴厲半導體限制措施，要求主要盟友加大對中國芯片產業限制，惟中芯(00981)、華虹(01347)分別收跌逾1％及6％，早前市場憧憬國產晶片將可自給自足，相關炒作已到尾聲？另外，亦會分析ASM太平洋(00522)業績。

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