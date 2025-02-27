林家亨：兩會前料恒指高位整固，跌幅溫和

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股愈升愈有，上日最多升逾900點，一度逼近兩萬四，再創逾三年高位，最終恒指升逾750點，報23787點，大市成交3700億元，近日大市升幅大，但回調幅度相對有限，本輪升浪未完？

最新《財政預算案》中，股市相關措施包括港交所(00388)將就改善交易單位制度提出建議、優化雙重主要上市及第二上市門檻、研究設立退市後場外交易機制等。措施對提高成交作用相對有限？政府100元印花稅，樓價上限放寬至400萬元物業，對刺激樓市成交、特別對細價樓實際幫助有多大？

英偉達(US.Nvidia)去年第四季按年多賺近80％至近221億美元，營業收入393億美元，按年增長78％，展望首季營業收入約為430億美元，均勝預期，惟毛利率下跌需要擔心嗎？另外，林Sir亦會分析內地車企最新銷售情況。

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