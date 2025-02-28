溫鋼城：美股標指或下試5700點，恒指22500點有支持

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股上日（27日）為期結日，低開4點後，曾跌最多346點，但其後走勢反覆，收市最終報23718點，跌69點，成交逾4000億元，港股現靜候兩會消息為主？24000點阻力大？

港交所(00388)公布了業績，去年多賺10％至逾130億元，而收入方面亦按年增9％至223億元，齊齊創新高，股價造好，收市升1％。另外同樣派業績的亦有銀娛(00027)，去年全年多賺28％至逾87億元，但遜市場預期，同時派末期股息每股0.5元，兩份業績如何拆？

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