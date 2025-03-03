郭思治：港股短期走勢料較平和，炒兩會不宜追太貼

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

港股周五（28日）低開102點後，跌幅加劇，最終收市更插穿兩萬三關，報22941點，跌776點，全周恒指累跌逾530點，2月全月計，仍升逾2700點。港股此回落屬技術性回調？有冇多咗資金高位食胡？

科指跑輸大市，挫逾半成收市，ATMXJ跌2％至6％，有貨該去定留？未有揸貨應該趁低買貨？另外，亦會分析中資車企最新交付數據。

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】





─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他比特幣ETF相關新聞：

特朗普 | 將五種加密貨幣列戰略儲備，比特幣ETF飆升可再吼？

港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂

《異動股》博雅互動大漲三成，上周五增持比特幣即遇喜報

《異動股》比特幣ＥＴＦ暴升近兩成，特朗普將五種虛幣列戰略儲備





其他內房股相關新聞：

兩會召開在即惹政策憧憬，百強房企上月銷售正增長，內房可繼續追落後？

【內房困局】碧桂園據報再聘華利安及中金為境外債務重組財務顧問

《中國房產》百強房企首２月銷售額降５﹒９％，２月增１７﹒３％

《中資異動》內房普升碧桂園飆一成，憧憬全國兩會支持樓市維穩





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好