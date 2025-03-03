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郭思治：港股短期走勢料較平和，炒兩會不宜追太貼

03/03/2025

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　港股周五（28日）低開102點後，跌幅加劇，最終收市更插穿兩萬三關，報22941點，跌776點，全周恒指累跌逾530點，2月全月計，仍升逾2700點。港股此回落屬技術性回調？有冇多咗資金高位食胡？

 

　　科指跑輸大市，挫逾半成收市，ATMXJ跌2％至6％，有貨該去定留？未有揸貨應該趁低買貨？另外，亦會分析中資車企最新交付數據。

 

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