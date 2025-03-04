  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

黃偉豪：料恒指24000附近阻力大，22000點或有支持

04/03/2025

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　受春節假期後復工推動，財新2月內地製造業PMI回升至50.8，為近三個月來高位，兼高過市場預期，未可確認企穩回升？3月數據才「見真章」？全國政協十四屆三次會議將於周二（4日）開幕，會期6日。彭博預計，官方赤字率或飆至4％，力保5％經濟增速，今次全國兩會有多大政策憧憬？

 

　　港股上日（3日）表現反覆，內需股表現強勁，帶動恒指收復兩萬三關口，其後於10天線附近爭持，兩會期間大市走勢以整固為主？萬一兩會期間未有具體利好釋出，會否加大恒指調整壓力？比亞迪(01211)折讓8%配股籌超434億，可趁低撈？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他比亞迪相關新聞：
比亞迪 | 配股抽水逾400億股價急插，仍獲大行力撐可趁機吸？
大行報告 | 港交所最牛看出440，小米最新目標價$60.9理想起156
《外資精點》花旗：比亞迪折讓配股屬利好，維持板塊首選股位置
《Ａ股焦點》比亞迪A挫4.5%，花旗稱股權融資為利好消息
比亞迪配股引入阿聯酋Al-Futtaim家辦為戰略投資者
比亞迪擬折讓7.8%配售H股淨籌434億元用於研發及海外業務

 

其他油股/油價相關新聞：
OPEC+如期增產油價創3個月低，三桶油齊下挫可以點部署？
據報中石化財團獲厄瓜多爾授予Ｓａｃｈａ區塊石油合同
《異動股》中海油跌３％，油組及盟友４月啟動增產國際油價下跌

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02533

黑芝麻智能

22.850

異動股

00179

德昌電機控股

15.600

異動股

00001

長和

46.850

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02533 黑芝麻智能
  • 22.850
  • 00179 德昌電機控股
  • 15.600
  • 00001 長和
  • 46.850
  • 01651 津上機床中國
  • 21.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.900
股份推介
  • 00017 新世界發展
  • 5.190
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 465.600
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.850
  • 目標︰$70.00
  • 06060 眾安在綫
  • 12.240
  • 目標︰$15.00
  • 00259 億都（國際控股）
  • 1.850
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 342.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.300
  • 00001 長和
  • 46.850
  • 00700 騰訊控股
  • 502.000
  • 00005 滙豐控股
  • 90.850
報章貼士
  • 01523 珩灣科技
  • 5.590
  • 目標︰--
  • 02601 中國太保
  • 23.350
  • 目標︰$25.00
  • 01368 特步國際
  • 5.240
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2025 11:25  【兩會焦點】一文讀懂政府工作報告：全方位擴內需為今年首要任務

05/03/2025 11:35  【特朗普新政】特朗普國會演講：對中、印、韓三國的關稅將會很高

05/03/2025 10:42  【特朗普新政】美國和加拿大官員就可能取消關稅舉行會談

05/03/2025 09:36  恒指升超過500點，人大開幕李強發表工作報告提多項提振措施

05/03/2025 09:27  《異動股》長和高開15%，擬1482億元甩手非中國港口資產

05/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１２億元，買阿里沽盈富基金

05/03/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升騰訊、網易目標，中信里昂點評三桶油

05/03/2025 11:44  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３４，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告：全方位擴內需為今年首要任務新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、網易最新目標價，三桶油邊隻最值博？一click就知道新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

焦點股份｜長和飆升不宜高追？新文章
品味生活
生活
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】當伴侶出軌你會怎麼做？選擇一種「殺蟲」方式，測出你的真實反應
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸MAGA理想
人氣文章

政經范局．范強

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

「畢加索——與亞洲對話」 體驗靈感源自畢加索情書的香氣
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

日本最新研究：1種抗氧化物質或可預防長白髮！營養師推介8款含量最高食物
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

偷情時才能獲得快感？抑壓太久出現心魔，是他們慣用的出軌藉口
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
被鬼砸現象解析：5種情況易發生，健康警號不可忽視
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2025 12:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2025 12:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2025 12:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2025 12:31
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/03/2025
兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告：全方位擴內需為今年首要任務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處