黃偉豪：料恒指24000附近阻力大，22000點或有支持

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

受春節假期後復工推動，財新2月內地製造業PMI回升至50.8，為近三個月來高位，兼高過市場預期，未可確認企穩回升？3月數據才「見真章」？全國政協十四屆三次會議將於周二（4日）開幕，會期6日。彭博預計，官方赤字率或飆至4％，力保5％經濟增速，今次全國兩會有多大政策憧憬？

港股上日（3日）表現反覆，內需股表現強勁，帶動恒指收復兩萬三關口，其後於10天線附近爭持，兩會期間大市走勢以整固為主？萬一兩會期間未有具體利好釋出，會否加大恒指調整壓力？比亞迪(01211)折讓8%配股籌超434億，可趁低撈？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他比亞迪相關新聞：

比亞迪 | 配股抽水逾400億股價急插，仍獲大行力撐可趁機吸？

大行報告 | 港交所最牛看出440，小米最新目標價$60.9理想起156

《外資精點》花旗：比亞迪折讓配股屬利好，維持板塊首選股位置

《Ａ股焦點》比亞迪A挫4.5%，花旗稱股權融資為利好消息

比亞迪配股引入阿聯酋Al-Futtaim家辦為戰略投資者

比亞迪擬折讓7.8%配售H股淨籌434億元用於研發及海外業務

其他油股/油價相關新聞：

OPEC+如期增產油價創3個月低，三桶油齊下挫可以點部署？

據報中石化財團獲厄瓜多爾授予Ｓａｃｈａ區塊石油合同

《異動股》中海油跌３％，油組及盟友４月啟動增產國際油價下跌





【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票