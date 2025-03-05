熊麗萍：恒指區間22700點至23600點，長和急飆不宜高追

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／富途安逸董事 黎家聰

中美兩國的關稅戰再成市場焦點，當中中國反擊美國的關稅新措施，包括對部分商品加徵10％至15％關稅，並將10家企業列不可靠實體清單，及15家美國實體列出口管制管控名單，有大行料此博弈會令人民幣貶值，但下行壓力又有多大？

長和(00001)深夜公布將出售80％港口權益，當中包括90％巴拿馬運河的股權，若交易成事，將為長和歷年最大出售資產項目，該企更可收回相當集團市值的現金，這舉動反映或暗示着甚麼？

港股上日（4日）走勢反覆，低開328點報22678點後，曾一度倒升兼重上兩萬三關，惟其後掉頭向下，最終收市報22941點，跌64點，成交額2695億元，關稅陰霾下，部署上要謹慎點。

金融股方面，滙控(00005)又再破頂，上日收市報92.05元，升近1％，投資者應該續揸住收息，定考慮食胡？

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