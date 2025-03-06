林家亨：恒指24000點附近現雙頂阻力大，政策消息公布後或有獲利離場

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

人大會議開幕，總理李強發表《政府工作報告》提出，今年國內生產總值增長目標5％左右，居民消費價格CPI升幅2%左右，今年CPI目標創下2005年以來新低，反映內地未完全擺脫通貨緊縮？中美貿易紛爭持續，內地今年要保持5％左右的經濟增速難度比上年更大？

今年將實施更加積極財政政策，今年赤字率擬按4%左右，計劃發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣、特別國債5000億元人民幣、安排超長期特別國債3000億元人民幣支持消費品以舊換新，今次發國債既規模對提振經濟力度有幾大？

受政府工作報告消息支持，加上長和(00001)達成「世紀巨刁」股價急飆，帶動恒指早段一度急升572點，午後再度向上，最多升近700點，收升652點，報23594點，收復兩萬三，突破10天線（約23242點），惟成交再次不足3000億元，24000點阻力仍大？中概股隔晚美股大升，料港股可承接隔晚表現？

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