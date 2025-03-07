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溫鋼城：美股標指5500點支持，港股上望25000點，AI股料續有追捧

07/03/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股周四（6日）續造好，高開392點，其後升幅不斷擴大，最終更企穩兩萬四關收市，收報24369點，升775點，創三年高位，全日成交3771億銀，最新區間調整至甚麼水平？另外，港股屢創近年高點，不少上市公司選擇配股集資，如比亞迪(01211)籌資約434億元創近年記錄，亦有知名基金公司選擇減持套現，例如高瓴減持百濟神州套現50億元。獲利潮殺到，會否阻礙大市升勢？

 

　　科網股方面，內地全新發的AI Agent「Manus」面世，傳其性能可超越OpenAI，加上阿里巴巴(09988)推全新推理模型通義千問QwQ-32B，聲稱媲美DeepSeek R1，同時旗下阿里雲亦公布擬於三年內在日本推1000個生成式AI項目，股價周四收升逾8％，仲有幾多上升空間？京東(09618)去年第四季經調整淨利潤113億元人民幣，按年升逾34％，收入升13％，均勝預期，績後如何部署？

 

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