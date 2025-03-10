伍禮賢：恒指10天線（約23562點）有支持，今輪升浪料上望25000點

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

美國2月非農業職位增加15.1萬個，增幅少過市場預期16萬個，失業率升至4.1％遜預期，就少過預期，近期企業裁員情況將陸續反映在數據上？就業市場開始有放緩跡象？

內地今年首兩個月進出口以美元計價，總值按年跌2.4%，當中出口增長2.3%，少過預期5.9％既升幅；進口更跌8.4％，搶出口因素已經消退？美國對中國輸美商品累計加徵兩成關稅，本月4號已落地。關稅對內地外貿既負面影響，最快會於3月數據上反映？

恒指上周五（7日）表現反覆，早段最多跌逾300點，但24000點附近見支持，午後曾倒升至逾三年以來高位，高見24669點，最終收報24231點，跌138點，成交逾3800億。全周累計，仍升近1300點。料恒指短期繼續大漲小回格局？

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