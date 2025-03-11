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黃瑋傑：恒指若失守20天線（23158點），或破壞今輪上升通道

11/03/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　大行下調美國今年經濟增長預測，加上美國總統特朗普不排除有可能出現經濟衰退，令美股周一急速下瀉，道指一度跌1188點，經濟衰退陰霾短期繼續籠罩美股？

 

　　港股周一（10日）低開115點後跌幅擴大，最多跌近600點，低位見23632點，基本上已回補上周四（6日）上升裂口約23636點至23987點，料相關裂口區暫時有支持？北水大舉流入港股，淨流入近300億元撐市，港股通淨流入金額創單日新高，背後有何啟示？阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)等北水愛股可趁低吸納？

 

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