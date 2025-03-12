  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

熊麗萍：外圍對港股影響有限，恒指處於大漲小回格局，目標24600點

12/03/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／富途安逸董事 黎家聰

 

　　美國特朗普宣布對所有進口鋼鋁加徵關稅，當中包括加拿大，以報復安大略省對美國電力出口徵25％稅款，拖累隔晚美股未止跌，美股恐下試更低？但雙方交涉過後特朗普轉軚撤回倍增決定，市場反應過激？

 

　　而港股上日（11日）裂口低開508點，全日走勢反覆，收市僅跌1點，報23782點，成交3070億元，已連跌3日，恒指跌浪見尾聲？不過仍要小心美國的關稅政策朝令夕改？

 

　　大行大摩看好泡泡瑪特(09992)，並將目標價大升20%至135元，而其股價上日收升逾6%，報119.6元，短期有望挑戰目標？

 

　　另外，因再有外賣平台退出香港市場，有大行料美團(03690)旗下KeeTa平台可獲得更多市場佔有率，當中花旗更將目標價看至200元，不過香港外賣市場成「五五分」，對美團利好作用又有多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他滙控相關新聞：
關稅戰 | 引發經濟衰退憂慮銀行股捱沽，滙控續回購賺獲大行力撐可趁調整吸納
穆迪維持香港銀行業負面評級展望，資產風險及盈利壓力上升
許正宇：3.26再辦「裕澤香江」，3月底定為財富與投資盛薈周
滙豐范卓雲:中國股市仍具進一步重估空間，看好人工智能等主題
金管局：去年下半年銀行委託收數公司處理帳戶大增25%
滙豐控股發2035年到期兩項合共15億澳元次級無擔保票據
滙豐控股(00005) 昨在港斥2.5億回購295萬股

 

其他內房股相關新聞：
兩會行情股｜中央提用力推動房市止跌回穩，推進收購存量房，內房可以點揀？
《外資精點》瑞銀上調越地、綠城中國目標價，評級升至買入
【企業盈警】越秀地產（０１２３）料去年核心淨利潤跌最多５５％

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02509

荃信生物－Ｂ

12.200

異動股

00669

創科實業

98.700

異動股

01286

鷹普精密

4.030

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02509 荃信生物－Ｂ
  • 12.200
  • 00669 創科實業
  • 98.700
  • 08161 醫匯集團
  • 0.420
  • 08612 維亮控股
  • 0.235
  • 02269 藥明生物
  • 23.600
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 25.450
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 95.250
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 102.600
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 11.640
  • 目標︰$15.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.270
  • 目標︰$1.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.800
  • 00388 香港交易所
  • 349.400
  • 00142 第一太平
  • 4.950
  • 00001 長和
  • 49.350
  • 00700 騰訊控股
  • 512.000
報章貼士
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.200
  • 目標︰$12.50
  • 01876 百威亞太
  • 8.670
  • 目標︰$11.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 168.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/03/2025 16:52  《盤後部署》港股爭持後須盡快重上兩萬四，順豐炒派息揸得過

12/03/2025 16:12  港股午後續偏軟恒指跌181點收23600，北水淨流入262億

12/03/2025 14:51  【特朗普新政】歐盟將從下個月起對美國商品徵反制關稅

12/03/2025 12:03  國泰(293)全年純利升1%至98.88億元，派息0.49元

12/03/2025 12:03  國泰(00293)去年客運收益增12%，香港快運盈轉虧4億元

12/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒４１億元，買阿里沽盈富基金

12/03/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】滙證升電力及光伏股目標，中信里昂升零跑目標三成

12/03/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８９，隔夜拆息較上日跌至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 商務部約談沃爾瑪，深圳實施零售額增長獎勵，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>中國故事

商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地電動車企阿維塔科技擬來港上市，籌資78億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算
人氣文章

政政經經．石鏡泉

美衰中港不衰
人氣文章

玩樂 What’s On

中環Art Central免費AI導覽，雪糕咖啡、快閃酒吧，8折門票優惠詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

校園的一隅喘息空間：到訪日本神奈川工科大學KAIT廣場，看建築師石上純也筆下的自然美
人氣文章

Fly with Luna．夏月

巴黎香榭麗舍大道親民海鮮餐廳！巨大龍蝦海鮮拼盤、驚喜烤牛扒串，吃盡食材鮮味
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

乳化劑影響腸道菌群、或致慢性炎症？營養師分享4步檢閱添加劑成分：哪種乳化劑較安全？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
習慣用口呼吸壞處多！記憶力下降、焦慮、影響容貌，你中了嗎？
人氣文章
養顏秘訣 │ 邵美琪慶60歲生日素顏曝光，凍齡美貎+苗條身材，公開保養3秘訣
人氣文章
義教隨筆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 17:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 17:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/03/2025
神州經脈 | 商務部約談沃爾瑪，深圳實施零售額增長獎勵，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處