熊麗萍：外圍對港股影響有限，恒指處於大漲小回格局，目標24600點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／富途安逸董事 黎家聰

美國特朗普宣布對所有進口鋼鋁加徵關稅，當中包括加拿大，以報復安大略省對美國電力出口徵25％稅款，拖累隔晚美股未止跌，美股恐下試更低？但雙方交涉過後特朗普轉軚撤回倍增決定，市場反應過激？

而港股上日（11日）裂口低開508點，全日走勢反覆，收市僅跌1點，報23782點，成交3070億元，已連跌3日，恒指跌浪見尾聲？不過仍要小心美國的關稅政策朝令夕改？

大行大摩看好泡泡瑪特(09992)，並將目標價大升20%至135元，而其股價上日收升逾6%，報119.6元，短期有望挑戰目標？

另外，因再有外賣平台退出香港市場，有大行料美團(03690)旗下KeeTa平台可獲得更多市場佔有率，當中花旗更將目標價看至200元，不過香港外賣市場成「五五分」，對美團利好作用又有多大？

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