林家亨：美國關稅或推升通脹，惟就業市場放緩，料聯儲局最快7月減息

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國2月CPI全線降溫，升幅全部低過市場預期，核心CPI按年升幅更創4年來最少，利率期貨數據顯示，6月份減息0.25厘既機會率升至69％，6月減息在望？

恒指高開後高位曾升近24000點，其後沽壓明顯增加，大市掉頭向下，最終收市跌幅收窄至181點，報23600點，大市成交縮水至不足3000億元，反映資金變得審慎？

蔚來(09866)據報裁員10％，除鎖定在銷售團隊外，亦削減內部一直以來最重視的售後服務板塊，今次開源節流對集團財務負擔實際上有幾大幫助？股價逆市炒高，有貨應趁好消息出貨嗎？國泰航空(00293)去年多賺1％至99億元，勝預期，收益按年增逾10%，全年股息就增逾六成，國泰股價曾升至近5年最高，之後倒跌近2％收市，反映投資者趁好消息出貨？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他國泰相關新聞：

國泰 | 業績勝預期兼增派息，卻遭大行降目標，股價急挫可趁機吸？

大行報告 | 國泰績後點部署？電訊三寶點揀好？一click入嚟就知道

《外資精點》花旗對國泰貨運業務前景存疑，維持中性評級

《外資精點》滙豐研究下調國泰評級至減持，削目標價至9.2元

《外資精點》中信里昂:國泰去年下半年表現勝預期，予持有評級

《外資精點》摩通下調國泰航空評級至中性，降目標價一成至11元

《外資精點》大摩予國泰航空與大市同步評級，目標價9.1元

其他內銀股相關新聞：

兩會行情股｜內地將適時降準降息，國有大行將獲注資，內銀獲大行唱好穩陣之選？

《神州金融》工行等內銀存款利率倒掛，短期存款利率高於長期

內地監管機構據報要求四大內銀撐新世界，敦促鄭家純避免債務重組

【挺民企】工商聯－中行民營座談會舉行，阿里等１２民企代表參加





etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情