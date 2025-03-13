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林家亨：美國關稅或推升通脹，惟就業市場放緩，料聯儲局最快7月減息

13/03/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國2月CPI全線降溫，升幅全部低過市場預期，核心CPI按年升幅更創4年來最少，利率期貨數據顯示，6月份減息0.25厘既機會率升至69％，6月減息在望？

 

　　恒指高開後高位曾升近24000點，其後沽壓明顯增加，大市掉頭向下，最終收市跌幅收窄至181點，報23600點，大市成交縮水至不足3000億元，反映資金變得審慎？

 

　　蔚來(09866)據報裁員10％，除鎖定在銷售團隊外，亦削減內部一直以來最重視的售後服務板塊，今次開源節流對集團財務負擔實際上有幾大幫助？股價逆市炒高，有貨應趁好消息出貨嗎？國泰航空(00293)去年多賺1％至99億元，勝預期，收益按年增逾10%，全年股息就增逾六成，國泰股價曾升至近5年最高，之後倒跌近2％收市，反映投資者趁好消息出貨？

 

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