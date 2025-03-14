溫鋼城：港股短期關鍵位22500點，留意北水去向

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周四（13日）高開16點後，走勢反覆，最終收市跌137點，報23462點，成交2338億元，而夜期升逾300點，資金食完胡未？

有傳港交所(00388)正研究下調股票買賣手數，以刺激市場交易，有助改善大市交投氣氛？

太古系發布了業績，當中太古(00019)去年純利按年減少85％，至219.69億元，遜預期，而A股及B股分別全年派息3.35元及0.67元，按年均減少七成，績後股價大插逾5%。另外，太古地產(01972)去年全年更是轉盈為虧，當中集團提到料本港辦公樓市場會續低迷，業績是否反映本地地產市場面對不景氣現象？前景又係點？

微博(09898)及友邦(01299)公布了業績，Harris即場亦會同大家跟進！

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