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曾永堅：恒指反覆向上趨勢不變，有望再挑戰前高位24669點

17/03/2025

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　內地周一（17日）召開發布會宣布提振消費相關措施，恒指上周五（14日）高開後最多升逾650點，重返24100樓上，收市升近500點，終止連續五個交易日下跌，不過成交仍不足3千億元，大升市但資金方面跟不上，反映挾淡倉意味較濃？

 

　　理想(02015)上年第4季，收入總額按年增6％，創季度新高，經調整淨利潤按年減少12％，亦勝預期，惟預料首季營業額按年下跌，將是理想自港股上市以來首次出現，反映車企價格戰的負面影響陸續浮現在業績上？

 

　　國家金融監督管理總局最新印發通知，鼓勵加大個人消費貸款投放力度，對提振消費作用有幾大？內需股估值普遍較平，蒙牛(02319)、海爾智家(06690)目前PE只有約13、14倍，相關有值博率嗎？同時，內地生育支持政策加速落地，新東方(09901)收市升8％，生育相關股短期仍有炒作？

 

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