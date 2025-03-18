黃瑋傑：港股考驗24400點，下站目標看24700點，留意美儲局議息結果

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

內地上日（17日）公布的首兩個月「三頭馬車」數據各項指標均勝於市場預期，跟中美之間的貿易戰有沒有關係？不過從分項細看，房地產開發投資下降9.8％，樓市見底未？

港股周一升185點收市，收報24145點，重上兩萬四關，除了因內地經濟數據較預期佳，亦因市場憧憬國新辦將推出更多刺激消費措拖，港股有政策面消息利好，下站有望試更高？

另外，丘鈦(01478)公布了去年全年業績，股東應佔盈利按年大升2.41倍至2.79億元人民幣，更派末期息每股10港仙，績後股價升2％收市，業績如何拆解？

藥明康德(02359)亦公布了去年全年業績，按年少賺近13％至逾93億元人民幣，同時計劃斥資10億元人民幣回購公司A股股份，同場亦會拆解這份業績！

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