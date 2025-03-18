  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

黃瑋傑：港股考驗24400點，下站目標看24700點，留意美儲局議息結果

18/03/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　內地上日（17日）公布的首兩個月「三頭馬車」數據各項指標均勝於市場預期，跟中美之間的貿易戰有沒有關係？不過從分項細看，房地產開發投資下降9.8％，樓市見底未？

 

　　港股周一升185點收市，收報24145點，重上兩萬四關，除了因內地經濟數據較預期佳，亦因市場憧憬國新辦將推出更多刺激消費措拖，港股有政策面消息利好，下站有望試更高？

 

　　另外，丘鈦(01478)公布了去年全年業績，股東應佔盈利按年大升2.41倍至2.79億元人民幣，更派末期息每股10港仙，績後股價升2％收市，業績如何拆解？

 

　　藥明康德(02359)亦公布了去年全年業績，按年少賺近13％至逾93億元人民幣，同時計劃斥資10億元人民幣回購公司A股股份，同場亦會拆解這份業績！

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他藥明康德相關新聞：
藥明康德 | 季績倒退惟增派息兼回購，獲大行升目標股價破頂可否追入？
大行報告 | 藥明康德牛看$92.4理想$161
《外資精點》中信里昂：藥明康德上季經調整純利符預期，升目標價
《Ａ股焦點》藥明康德A漲停，營收淨利雙降，擬十億回購A股股份
藥明康德(02359) 建議斥10億元人民幣回購A股
藥明康德去年少賺13%因剝離英美資產錄虧，派息1.33元人幣

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01876

百威亞太

9.110

異動股

02432

越疆

63.100

異動股

00300

美的集團

80.300

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01876 百威亞太
  • 9.130
  • 02432 越疆
  • 63.100
  • 00300 美的集團
  • 79.950
  • 01952 雲頂新耀－Ｂ
  • 57.150
  • 03896 金山雲
  • 9.680
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 89.000
  • 目標︰$98.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.570
  • 目標︰--
  • 02111 超盈國際控股
  • 3.190
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 17.800
  • 目標︰$20.00
  • 03968 招商銀行
  • 50.550
  • 目標︰$52.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 00001 長和
  • 45.150
  • 00700 騰訊控股
  • 540.500
  • 00388 香港交易所
  • 373.600
  • 00005 滙豐控股
  • 89.000
報章貼士
  • 01364 古茗
  • 16.180
  • 目標︰$18.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.720
  • 目標︰$4.00
  • 00752 筆克遠東
  • 2.060
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/03/2025 12:45  《午市前瞻》大市回吐宜轉追落後股抗跌，百度跟炒AI概念較蝕底

18/03/2025 12:09  恒指午升435點盤中曾創逾三年高，藥明康德爆升，AI火上添油

18/03/2025 12:23  特步國際去年純利按年升20.2%，末期息增至9.5港仙

18/03/2025 12:11  華潤啤酒(291)去年純利按年跌8%，末期息0.387元人幣

18/03/2025 11:56  《異動股》長和跌逾4%，中國據報調查長和出售海外港口交易

18/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０５億元，買盈富基金沽中芯

18/03/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】中國宏橋績後獲大行升目標，摩通升金蝶目標逾七成

18/03/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７００，一周拆息與上日維持３厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

高盛：日本央行若想通脹達標，打工仔要加更多人工新文章
人氣文章

新聞>國際動態

印尼股市暴跌7%，一度暫停交易新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

業績股 | 藥明康德績後飆 派息成被追捧之因？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

歷任財爺具備的資格 2
人氣文章

威少看世界．張少威

白宮拒不執行法院裁決，引發憲制爭議
人氣文章

快樂退休．曾智華

一首經典、一個故事
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「最重要還是人的故事」──《紅豆》與《看我今天怎麼說》的啟發
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

奧斯卡2025：男裝造型焦點是它！看Adrien Brody、Colman Domingo衣領上的特色小襟針
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

紀錄片《毛家》：希望守護動物的每一位不再需要自己一人在沙漠裏「誠惶誠恐地」行走
健康好人生 Health Channel
人氣文章
許廷鏗：牙醫與歌手雙重身份，網民讚洗牙手勢好收費好抵
人氣文章
金賽綸與金秀賢地下情引發轟動，金賽綸善舉感動網民淚崩痛心新文章
人氣文章
使用橡筯帶協助做4款肌力動作 背部和二、三頭肌放鬆訓練
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 15:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 15:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 15:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/03/2025
高盛：日本央行若想通脹達標，打工仔要加更多人工
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

白宮拒不執行法院裁決，引發憲制爭議

18/03/2025 11:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處