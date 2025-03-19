熊麗萍：若港股成交維持3千億以下，料大市向上動力減弱

嘉賓:資深財經分析師 熊麗萍

港股上日(18日)裂口高開533點，高位一度逼近24700點，再創逾三年新高，收市升595點，報24740點，再向上突破動力有限？恒指市底維持強勢，近期雖有調整，但僅大漲小回，大市整固格局步入尾聲？

多隻股份派發業績，當中包括小米(01810)，第四季收入按年增49%至1090億元人民幣，經調整溢利更按年增69%至逾83億元人民幣；全年更多賺41%至272億元人民幣。這份業績對市場帶來驚喜？股價將一飛衝天？

小鵬(09868)上年第四季經調整淨虧損按年縮至約14億元人民幣，今年首季指引中，預期汽車交付量按年增最多3.26倍，汽車業務扭虧時間表有望推前嗎？

另外，騰訊(00700)周三(19日)將派成績表，調整後淨利潤約534億元人民幣，按年增長25%，收入預計將增長9%，遊戲業務有望延續高增長？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情