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熊麗萍：若港股成交維持3千億以下，料大市向上動力減弱

19/03/2025

嘉賓:資深財經分析師 熊麗萍

 

  港股上日(18日)裂口高開533點，高位一度逼近24700點，再創逾三年新高，收市升595點，報24740點，再向上突破動力有限？恒指市底維持強勢，近期雖有調整，但僅大漲小回，大市整固格局步入尾聲？

 

  多隻股份派發業績，當中包括小米(01810)，第四季收入按年增49%至1090億元人民幣，經調整溢利更按年增69%至逾83億元人民幣；全年更多賺41%至272億元人民幣。這份業績對市場帶來驚喜？股價將一飛衝天？

 

  小鵬(09868)上年第四季經調整淨虧損按年縮至約14億元人民幣，今年首季指引中，預期汽車交付量按年增最多3.26倍，汽車業務扭虧時間表有望推前嗎？

 

  另外，騰訊(00700)周三(19日)將派成績表，調整後淨利潤約534億元人民幣，按年增長25%，收入預計將增長9%，遊戲業務有望延續高增長？

 

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