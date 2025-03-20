林家亨：恒指25000關口阻力大，可考慮分階段食胡

嘉賓:國農證券董事總經理 林家亨/華夏基金(香港)高級經理 李星宇

美國聯儲局一如市場預期宣布維持息率不變，將聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘區間，而最新「點陣圖」對利率走向會有何啟示？主席鮑威爾言論又如何解讀？

港股連升四日，在A股帶動下，上日午後曾高見24874點，再創逾三年新高，市底仍然偏強，短期仍有機會上試25000點關？

騰訊(00700)公布業績，第四季經調整純利升30%至553億元人民幣，收入亦按年增11%，而以全年計算，收入增8%，經調整純利按年增41%，均好過預期，不過隔晚ADR僅靠穩收市，績後有條件再向上嗎？

新能源車股中，上日惟比亞迪(01211)一枝獨秀，傳內地推遲批准其在墨西哥設廠計劃，主要憂慮技術會外洩至鄰近的美國，此舉對比亞迪進軍北美市場布局有多大影響？



小米(01810)汽車今年交付目標提高至35萬輛，據報將擴大興建中的北京第二座電動車生產廠的規模，消息指小米將納入鄰近一個約52公頃的地塊進行擴建，今年內有望追上35萬輛目標嗎？

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