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溫鋼城：港股料或下試23200至23700點，續留意北水去向

21/03/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美國聯儲局早前宣布續維持息率不變，而人民幣兌美元中間價曾創兩個月低位，而港股周四（20日）低開17點報24753點，已是全日高位，其後愈跌愈有，最終跌551點收市，報24219點，成交2948億元，大市是次屬健康回調？短期上衝兩萬五關仍有可能？

 

　　車股方面，吉利(00175)公布了去年全年業績，按年多賺2.13倍至逾166億元人民幣，更派末期息0.33港元，按年增50%，績後股價曾升近5%，惟收市靠穩。同時，瑞聲(02018)亦公布了去年業績，按年多賺1.43倍，至近18億元人民幣，毛利率也上升5.2個百分點，兩份業績點解讀？同時亦會拆解中移動(00941)最新出爐業績！

 

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