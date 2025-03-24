曾永堅：恒指短期於20天線(約23700點)徘徊，中線支持位22500點

嘉賓:椽盛資本投資總監 曾永堅

港股周五(21日)低開110點後，走勢反覆向下，跌幅曾擴至642點兼插穿兩萬四點，低見23577點，最終收市仍未能收復兩萬四關，收市跌530點，報23689點，以全周計則跌270點，恒指連跌兩日挫逾千點，調整夠未？

美團(03690)上季經調整盈利逾98億元人民幣，按年升1.25倍，期內收入逾884億元人民幣，按年增20%，惟上周五ADR收跌逾5%，業績仍難逃見光死命運？

中石化(00386)亦公布了去年業績，去年少賺16%至489.39億元人民幣，兼按年大削末期息30%至0.14元人民幣，有貨要速逃？除了油價外，有何因素亦影響業務發展？

招金(01818)公布了業績，全年多賺1.11倍至逾14億元人民幣，收入按年升約37%，不過毛利率則有輕微下跌跡象，績後股價收挫近6%，報15.04元，是次股價向下是借勢高位食胡？

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