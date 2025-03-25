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黃瑋傑：恒指若連日失守20天線(約23805點)，或破壞短期上升通道

25/03/2025

嘉賓:輝立證券董事 黃瑋傑/南方東英執行董事兼分銷銷售部主管 李雪恒 

 

　　恒指高開後曾倒跌158點，午後跟隨A股向上，最多升近280點，一度逼近24000點關口，收市收復20天線(約23784點)，收報23905點，升215點，連續兩日收市未能企穩於24000點以上，不過近兩日回至23600點附近均有反彈，反映相關水平仍有支持？

 

　　小米(01810)擬以先舊後新方式向雷軍等配售8億股現有股份，配售價每股53.25元，較上日收市價57元折讓約6.6%，集資425億元，或引其他大型科企仿效？比亞迪(01211)去年盈利逾402億元人民幣，按年增長34%，收入按年升29%，績後應如何部署？

 

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