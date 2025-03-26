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熊麗萍料恒指近期調整非轉勢，關鍵留意23200點

26/03/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（25日）再度向下，因小米(01810)配股，加上人民幣偏軟，恒指開市已跌穿20天線（約23799點），跌幅最多擴大至近600點，收市仍跌561點，報23344點，其中科指成分股全軍覆沒，科指更瀉近4%，大市成交2852億元。繼上周五（21日）後再度失守20天線，反映走勢開始轉弱？今輪調整至甚麼水平才算合理？下個支持位看幾多？

 

　　快手(01024)去年經調整利潤177億元，按年增長72%，收入1269億元，按年升近12%，單計去年第四季經調整利潤47億元，按年升7%，可逃過績後「例跌」命運？嗶哩嗶哩(09626)去年經調整淨虧損按年大幅收窄至2210萬元人民幣，淨營業額則增19%，業務前景可持續改善？

 

  中電信(00728)去年盈利330億元人民幣，按年增長逾8%，去年全年派息按年增長逾11%，三大中資電訊股績後應如何部署？

 

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