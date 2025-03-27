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林家亨：美國加徵汽車稅疊加對等關稅，影響市場氣氛料恒指23100點有支持

27/03/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　恒指上日（26日）高開後曾升252點，高位見過23596點，但缺乏成交配合下，反彈力疲弱，收市升139點，報23483點，資金不太肯進場，成交進一步縮水至不足2000億元。恒指連續兩日收市均失守20天線（約23784點），預料市況進一步轉弱？有機會下試保歷加通道底部（約22786點）？

 

　　中行(03988)去年盈利逾2378億元人民幣，按年升2.5％，全年股息增加2.5％，淨利息收入跌3.7％，淨息差收窄19個基點，料息差仍面臨壓力？旗下中銀香港(02388)去年盈利382.3億元，按年升近17％，今年起按季度宣派股息，又指研究推出股份回購，可作收息考慮嗎？中人壽(02628)公布去年盈利逾1069億元人民幣，按年急升1.32倍，創歷年最好，股價可借機反彈嗎？

 

　　新能源車股上日普遍造好，當中比亞迪(01211)及小米(01810)相繼宣布配股，其他車企會陸續仿傚嗎？那些車企最有條件及最有需要配股？

 

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