溫鋼城：港股留意20天線(約23777點)，若大市回調至22500點可考慮趁低吸納

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股上日（27日）走勢反覆，高開60點後，曾倒跌至低見23372點，其後轉升，最終收市報23578點，升95點，成交2396億元，恒指短期續好淡爭持？24000點阻力仍大？

有多隻股份於上日收市後公布業績，當中包括中芯(00981)、中海油(00883)、山金(01787)，而中芯去年收入創新高，按年升27％至逾80億美元，不派息，不過去年少賺45％至近5億美元。另一方面，中海油去年盈利有逾1379億元人民幣，按年升逾11％，全年派息則增12％至1.4港元，兩份成績表又如何解讀？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票