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溫鋼城：港股留意20天線(約23777點)，若大市回調至22500點可考慮趁低吸納

28/03/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股上日（27日）走勢反覆，高開60點後，曾倒跌至低見23372點，其後轉升，最終收市報23578點，升95點，成交2396億元，恒指短期續好淡爭持？24000點阻力仍大？

 

　　有多隻股份於上日收市後公布業績，當中包括中芯(00981)、中海油(00883)、山金(01787)，而中芯去年收入創新高，按年升27％至逾80億美元，不派息，不過去年少賺45％至近5億美元。另一方面，中海油去年盈利有逾1379億元人民幣，按年升逾11％，全年派息則增12％至1.4港元，兩份成績表又如何解讀？

 

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