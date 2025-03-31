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伍禮賢：環球股市留意本周三對等關稅實施日，港股下季有望挑戰25000點

31/03/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　港股上周五（28日）期結日表現反覆，最終收市報23426點，跌152點，成交2296億元，總結全周恒指跌263點，更錄跌3周的跌勢，大市仍受制於20天線，技術形態上恐下試更低？而周一（31日）是月結兼季結，下一季又有何展望？

 

　　多隻股份公布了業績，當中包括中石油(00857)，去年僅多賺2%至逾1646億元人民幣，差過市場預期，業績點睇？。另外亦有建行(00939)及農行(01288)派成績表，兩間內銀去年的淨息差均有收窄，未來仍有一定壓力？而最新中、建、交、郵儲行有意向財政部等發A股，集資共5200億元人民幣，此舉有何意味？

 

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