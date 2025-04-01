黃瑋傑：恒指若失23000點下關將看22550點，金礦股不宜高追

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英執行董事兼分銷銷售部主管 李雪恒

港股周一（31日）月結兼季結，早上低開219點，其後因內地3月製造業PMI及非製造業PMI表現勝預期，大市跌幅收窄，不過仍敵不過外圍股市拖累，其後曾跌至最低23002點，最終收市仍跌307點，報23119點，總結全月升178點，第一季則升逾3000點，升幅逾15%，下季又有何展望？

業績股方面，中海外(00688)去年少賺近39％至逾156億元人民幣，收入亦按年跌逾8％，全年派息亦大削25％，業績變相反映去年房地產仍有暗湧？內房板塊仍未可沾手？國際金價屢創新高，金礦股最新部署策略？

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