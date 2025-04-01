  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

黃瑋傑：恒指若失23000點下關將看22550點，金礦股不宜高追

01/04/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英執行董事兼分銷銷售部主管 李雪恒

 

　　港股周一（31日）月結兼季結，早上低開219點，其後因內地3月製造業PMI及非製造業PMI表現勝預期，大市跌幅收窄，不過仍敵不過外圍股市拖累，其後曾跌至最低23002點，最終收市仍跌307點，報23119點，總結全月升178點，第一季則升逾3000點，升幅逾15%，下季又有何展望？

 

　　業績股方面，中海外(00688)去年少賺近39％至逾156億元人民幣，收入亦按年跌逾8％，全年派息亦大削25％，業績變相反映去年房地產仍有暗湧？內房板塊仍未可沾手？國際金價屢創新高，金礦股最新部署策略？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他金價/金股ETF相關新聞：
金價金股 | 憂貿易戰及地緣政局金價再創新高，大行紛上調目標，金礦股及黃金ETF可以點部署？
《窩輪豪情－梁業豪》已跌近短期轉角位，惟未可肯定會迅速回升
紫金礦業毛景文辭任獨立非董，闕朝陽辭任總工程師後吳健輝接任

其他內房股相關新聞：
中海外 | 去年盈利派息大減，大行看法分歧股價急挫，內房普遍績差未可沾手？
《中國房產》杭州８宗宅地近９３億成交，４宗溢價率均超５０％
《外資精點》瑞銀︰中海外派息比率超預期，目標價１２﹒５元
《外資精點》摩通：中海外盈利稍遜預期，僅料股價反應輕微負面
《中國房產》機構：首３月前１００企業拿地近三千億，同比增三成
【內房困局】境外債權人據報僅從中國違約地產商收回０﹒６％資金

【你點睇？】立法會年底換屆，民主思路湯家驊指，市民不滿意本屆議員只懂追捧中央言論、不熟悉所審議法例等，你是否認同？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00288

萬洲國際

7.270

異動股

01585

雅迪控股

14.880

異動股

01656

億仕登控股

1.800

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,225.32
    +235.36 (+0.561%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,670.97
    +37.90 (+0.673%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,601.05
    +151.16 (+0.866%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升90.238
變動率︰+1.240%
較港股︰+2.54%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升352.579
變動率︰+1.116%
較港股︰-0.35%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.434
變動率︰-4.164%
較港股︰+0.10%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.242
變動率︰-4.241%
較港股︰-8.21%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升26.300
變動率︰+4.324%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升13.710
變動率︰+3.942%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌129.790
變動率︰-2.193%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌119.070
變動率︰-2.553%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升282.760
變動率︰+5.327%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升182.950
變動率︰+4.830%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升93.320
變動率︰+3.356%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌12.490
變動率︰-5.949%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/04/2025 17:40 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/04/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/04/2025 17:40 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00288 萬洲國際
  • 7.270
  • 01585 雅迪控股
  • 14.880
  • 01656 億仕登控股
  • 1.800
  • 02269 藥明生物
  • 26.250
  • 01643 現代中藥集團
  • 0.320
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 17.400
  • 目標︰$19.44
  • 00270 粵海投資
  • 5.810
  • 目標︰--
  • 02236 惠生工程
  • 0.280
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 76.600
  • 目標︰--
  • 00340 潼關黃金
  • 0.860
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 44.550
  • 00001 長和
  • 44.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.000
  • 00700 騰訊控股
  • 504.000
  • 00388 香港交易所
  • 353.800
報章貼士
  • 01278 中國新城鎮
  • 0.064
  • 目標︰--
  • 00751 創維集團
  • 2.920
  • 目標︰--
  • 00808 泓富產業信託
  • 1.300
  • 目標︰$1.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/04/2025 17:03  《盤後部署》美關稅前夕恒指兩萬三關拉鋸，舜宇料延續雙增長可吼

02/04/2025 16:01  傳設退市OTC惟暫僅供沽貨，德勤:香港絕對做到全盤形式OTC

02/04/2025 16:12  港府今起就規範籃球博彩進行諮詢，不接受在港舉行的籃球賽事投注

02/04/2025 12:18  《新股上市》德勤：本港首季IPO融資額飆近3倍，全球排名第四

02/04/2025 11:44  渣打調高恒指12個月目標至25800點，下調美股評級至中性

02/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１７億元，買小米沽藥明生物

02/04/2025 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金目標近八成，摩通點評中港地產股

02/04/2025 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０８，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打調高恒指12個月目標至25800點，下調美股評級至中性新文章
人氣文章

新聞>投資萬事通

2025投資萬事通：減息周期下的投資機遇新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 對等關稅前夕A股成交縮人幣跌，沃爾瑪傳堅定求降價新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜「解放日」將至 點影響金融市場？前瞻美國服務業PMI、非農 美股IPO CoreWeave咩來頭？
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

營銷策略︱迪士尼的神話破滅？賣情懷大眾不買帳，宜打破同溫層及做好預期管理
人氣文章

Foodie What’s On

人氣粵菜「神燈海鮮酒家」尖沙咀開分店！必吃招牌黑松露玻璃燒鵝、阿拉斯加蟹3食！新店免費派7折點心優惠卡
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

韓國雙金事件：咒詛與謾罵下，見識「黑粉」背後的狠毒
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

Watches and Wonders 2025 勞力士話題腕錶：全新Land-Dweller系列！陶瓷錶面左手版GMT-Master II驚喜現身
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

Omakase不死！中環人氣廚師發辦糅合港式情懷：日式赤身火腿粉紅生死戀、劍魚腩叉燒蛋飯、鹹魚白菜配秘製醬汁
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫防治病毒方案：分階段治療，補益氣血及調和陰陽調和，針灸對抗病毒的四維功效
人氣文章
春日養生│ 清明節前後天氣忽冷忽熱，舒暢肝脾，驅寒保暖推介：艾葉煮雞蛋暖宮湯 新文章
人氣文章
全港首個大型「自立支援體驗日」逾100位安老業界代表「被綁」！300院舍簽署「減約束」約章 引入自立支援提升服務質素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/04/2025
渣打調高恒指12個月目標至25800點，下調美股評級至中性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了

01/04/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處